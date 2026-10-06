आज 6 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: शुभ सूचना पाएंगे, अपनों का विश्वास जीतेंगे

कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यवसाय को विस्तार देने की कोशिश होगी. राह को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं के साथ वक्त बिताएंगे. सीखने सिखाने में तेज रहेंगे. कौशल प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे. सुखद संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. आस्था बढ़ेगी. संपर्क संचार का क्षेत्र बड़ा होगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अनुकूल वातावरण बन रहेगा. योजनाओं में तेजी आएगी. आकर्षण बना रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर व्यवस्थित गतिविधि बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में शुभता रहेगी. सफलता बढ़त पर रहेगी. संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. शुभ सूचना पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. अपनों को अचंभित कर सकते हैं. विनय विवेक बढ़ाएंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. प्रेम साहचर्य के मामले संवरेंगे. सुख सहकार बना रहेगा. संबंधों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. बंधुजनों से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. भेंट बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम

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