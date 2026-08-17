Vrishchik Tarot Rashifal 17 August 2026: आज्ञा मानेंगे, रिश्तों में मिठास रहेगी

वृश्चिक

फोर ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए धैर्य से आगे बढ़ने का सूचक है. कारोबारी स्थितियों का उचित मूल्यांकन करेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. सूझबूझ के साथ लक्ष्यों को साधने का प्रयास बनाए रखेंगे. औरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. आशंकाओं में आने से बचेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. परंपरावादी नजरिए को महत्व देंगे. सजगता और सामंजस्य पर बल होगा.

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कारोबारी मामलों में टकराव को टालने में सफल होंगे. वाणिज्यिक जिम्मेदारी से पूरा करने पर जोर होगा. अन्य की बातों को ध्यान से सुनेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन सहज बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. संबंधों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य: रुटीन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी सावधानी बढ़ाएंगे. खानपान अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यसायिक विषय पक्ष में बनेंगे. वादविवाद में नहीं आएंगे.

रिश्ते: घर में सुख रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. जिम्मेदारों की आज्ञा मानेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी.

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