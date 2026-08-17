scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 17 August 2026: आज्ञा मानेंगे, रिश्तों में मिठास रहेगी

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 17 August 2026: व्यावसायिक प्रदर्शन सहज बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  
फोर ऑफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए धैर्य से आगे बढ़ने का सूचक है. कारोबारी स्थितियों का उचित मूल्यांकन करेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. सूझबूझ के साथ लक्ष्यों को साधने का प्रयास बनाए रखेंगे. औरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. आशंकाओं में आने से बचेंगे. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. परंपरावादी नजरिए को महत्व देंगे. सजगता और सामंजस्य पर बल होगा.

कारोबारी मामलों में टकराव को टालने में सफल होंगे. वाणिज्यिक जिम्मेदारी से पूरा करने पर जोर होगा. अन्य की बातों को ध्यान से सुनेंगे. व्यावसायिक प्रदर्शन सहज बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. संबंधों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य: रुटीन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी सावधानी बढ़ाएंगे. खानपान अच्छा रहेगा.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यसायिक विषय पक्ष में बनेंगे. वादविवाद में नहीं आएंगे.
रिश्ते: घर में सुख रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. जिम्मेदारों की आज्ञा मानेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

गोपनीयता पर जोर होगा, रुटीन पर जोर बनाए रखें
असहजताएं कम होंगी, उत्साह बढ़ा रहेगा
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संकेतों पर ध्यान देंगे
स्वास्थ्य पर जोर होगा, खानपान सुधार पाएगा
लक्ष्य पाने में सहज होंगे, काम में निरंतरता रहेगी
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 17 August 2026: गोपनीयता पर जोर होगा, रुटीन पर जोर बनाए रखें |
    Kanya Tarot Rashifal 17 August 2026: असहजताएं कम होंगी, उत्साह बढ़ा रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 17 August 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संकेतों पर ध्यान देंगे |
    Kark Tarot Rashifal 17 August 2026: स्वास्थ्य पर जोर होगा, खानपान सुधार पाएगा |
    Mithun Tarot Rashifal 17 August 2026: लक्ष्य पाने में सहज होंगे, काम में निरंतरता रहेगी |
    Vrishabh Tarot Rashifal 17 August 2026: उत्साह दिखाएंगे, लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 17 August 2026: सतर्कता बनाए रहेंगे, धोखे में नहीं आएंगे |
    कर्नाटक में 3 तमिलों की मौत पर CM विजय ने बताया ‘नरसंहार’, मांगी हाईलेवल जांच... वन विभाग के एनकाउंटर पर उठे सवाल |
    Career Rashifal 17 August 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों का कारोबार संतुलित रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 17 August 2026: मेष राशि वालों को मित्रों का साथ मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement