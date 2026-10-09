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आज 9 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 October 2026, Scorpio Horoscope Today: वातावरण में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. लेनदेन में पहल बनाए रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. योजनाओं को संवारेंगे. 

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scorpio horoscope
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आर्थिक मामलों में शुभता का संचार रहेगा. निर्णय लेने में सहजता बढ़ेगी. करियर कारोबार में सूझबूझ से काम लेंगे. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. पेशेवर कार्यों को पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. लाभ अपेक्षा से बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सत्ता एवं प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विविध विषय बेहतर बने रहेंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. 

नौकरी व्यवसाय - वातावरण में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. लेनदेन में पहल बनाए रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. योजनाओं को संवारेंगे. 

धन संपत्ति - वित्तीय मामलों उछाल आएगा. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. विविध कार्य समय से पूरे कर लेने पर बल दें. लाभांश प्रभावी बना रहेगा.  महत्वपूर्ण प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कामकाज संवरेगा. 

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प्रेम मैत्री - मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. मन के मामले सुखद बने रहेंगे. शुभ्ज्ञ सूचनाएं साझा करेंगे. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.  प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. प्रियजनों से मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल - व्यवहार में सरलता रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आनंद का वातावरण रहेगा. विश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. 

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. पेपरवर्क स्पष्ट रखें.
 

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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