scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 18 August 2026: करीबी मदद करेंगे, संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 18 August 2026: कारोबार उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक सूझबूझ और बचत में वृद्धि होगी. सभी जन प्रभावित होंगे. वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. सकारात्मक नजरिए को बढ़ावा देंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
क्वीन आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए लगभग सभी मोर्चाें पर बेहतर कर दिखाने और साथियों का सहयोग पाने में मददगार है. योजनाओं के संचालन में उत्साह बना रहेगा. आर्थिक मामलों को बल मिलेगा. आत्मविश्वास से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नजदीकी वातावरण आकर्षक बना रहेगा. लक्ष्यों को पूर करने की कोशिश होगी. व्यवहार प्रभावी बना रहेगा.

दोस्तों के साथ समय और सूचनाएं साझा करेंगे. प्रभावशाली व्यक्तित्व बना रहेगा. घर में सबसे तालमेल रखेंगे. कारोबार उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक सूझबूझ और बचत में वृद्धि होगी. सभी जन प्रभावित होंगे. वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. सकारात्मक नजरिए को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य: दोषों में कमी आएगी. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. खानपान नियमित रखेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यों में ढिलाई न दिखाएं, जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें
सबका साथ बनाए रखेंगे, दोस्तों का समर्थन बना रहेगा
जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे, स्वयं पर फोकस रहेगा
खान-पान को बल मिलेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे
कार्य साधने के लिए तत्पर रहें, कागजी कार्रवार्र बेहतर बनाए रखें

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी रहेगी. लक्ष्य साधेंगे. प्रबंध क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्य बनेंगे.

रिश्ते: घर में आनंद बना रहेगा. आपसी सुख बढ़ेगा. करीबी मदद करेंगे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 18 August 2026: कार्यों में ढिलाई न दिखाएं, जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें |
    Tula Tarot Rashifal 18 August 2026: सबका साथ बनाए रखेंगे, दोस्तों का समर्थन बना रहेगा |
    Kanya Tarot Rashifal 18 August 2026: जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे, स्वयं पर फोकस रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 18 August 2026: खान-पान को बल मिलेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे |
    Kark Tarot Rashifal 18 August 2026: कार्य साधने के लिए तत्पर रहें, कागजी कार्रवार्र बेहतर बनाए रखें |
    Mithun Tarot Rashifal 18 August 2026: योग व्यायाम पर फोकस बढ़ाएंगे, मौसमी सावधानी रखें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 18 August 2026: नजरिया सकारात्मक रखें, अनावश्यक स्पर्धा से बचें |
    Mesh Tarot Rashifal 18 August 2026: वादा निभाने का प्रयास बनाए रखेंगे, कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    Career Rashifal 18 August 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि के कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026: सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement