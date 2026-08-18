Singh Tarot Rashifal 18 August 2026: खान-पान को बल मिलेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे

सिंह

सिक्स आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आपके के लिए योजनाओं पर अमल बनाए रखने और भविष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने का सूचक है. कला कौशल के साथ अनुभव का लाभ उठाएंगे. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों से सुखद पलों को बांटेंगे. सबसे मेलजोल बढ़ाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में पहल का भाव रहेगा. योजनाओं में सजगता बढ़ाएंगे.

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कामकाजी मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. सबका समर्थन पाएंगे. विविध मामलों में आपसी मदद का भाव बना रहेगा. लक्ष्य पाने की कोशिश रहेगी. बड़ों की सलाह का पालन बनाए रखेंगे. घर में सुखद वातावरण रहेगा. निजी मामलों में सक्रियता रखेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. परस्पर मदद की भावना बढ़ेगी. व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान को बल मिलेगा. शारीरिक दोष दूर होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक परिणाम नियमित बनाए रखेंगें लक्ष्य पाने में करीबी सहायक होंगे. व्यावसायिक लक्ष्य साधेंगे.

रिश्ते: घर वालों में सहमति रहेगी. करीबियों से सुखद भेंट होगी. महत्व की चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे.

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