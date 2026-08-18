Vrishchik Tarot Rashifal 18 August 2026: कार्यों में ढिलाई न दिखाएं, जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें

वृश्चिक

जस्टिस

आज का दिन आप के लिए लीगल मामलों को बढ़ावा देने और कोर्ट कचहरी की गतिविधियों को बल दे सकता है. तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखनें और जरूरी कार्यों में गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे. अनावश्यक दबाव व भय से दूर रहेंगे. लक्ष्य के प्रति असमंजस स्थिति से बचे. व् आशंकाओं में नहीं आएं. शत्रुओं को हावी न होने दें. वरिष्ठों की आज्ञा रखें.

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आवश्यक योजनाओं को सहज गति से आगे बढ़ाते रहें. वित्तीय कार्यों में योजनानुसार चलें. जल्दबाजी फैसला लेने से बचे. विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. नीति नियम को बल मिलेगा. घर के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. करीबियों की समझाइश को अनदेखा नहीं करें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें. अनुपालन रखें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या को संवारें. खानपान को नियमित बनाए रखें. स्वयं पर ध्यान दें. सजगता बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: वरिष्ठ की सलाह का सम्मान करें. पेशेवर चर्चा को हल्के में न लें. स्पष्टता बनाए रहें.

रिश्ते: निजी विषयों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में पहल से बचें. संबंधों में असहज न हों. करीबी की सुनें.

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