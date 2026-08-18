scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 18 August 2026: कार्यों में ढिलाई न दिखाएं, जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 August 2026: विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. नीति नियम को बल मिलेगा. घर के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. करीबियों की समझाइश को अनदेखा नहीं करें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें. अनुपालन रखें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक
जस्टिस
आज का दिन आप के लिए लीगल मामलों को बढ़ावा देने और कोर्ट कचहरी की गतिविधियों को बल दे सकता है. तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखनें और जरूरी कार्यों में गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे. अनावश्यक दबाव व भय से दूर रहेंगे. लक्ष्य के प्रति असमंजस स्थिति से बचे. व् आशंकाओं में नहीं आएं. शत्रुओं को हावी न होने दें. वरिष्ठों की आज्ञा रखें.

आवश्यक योजनाओं को सहज गति से आगे बढ़ाते रहें. वित्तीय कार्यों में योजनानुसार चलें. जल्दबाजी फैसला लेने से बचे. विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बनाए रखें. नीति नियम को बल मिलेगा. घर के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. करीबियों की समझाइश को अनदेखा नहीं करें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. जरूरी सूची बनाकर आगे बढ़ें. अनुपालन रखें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या को संवारें. खानपान को नियमित बनाए रखें. स्वयं पर ध्यान दें. सजगता बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

सबका साथ बनाए रखेंगे, दोस्तों का समर्थन बना रहेगा
जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे, स्वयं पर फोकस रहेगा
खान-पान को बल मिलेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे
कार्य साधने के लिए तत्पर रहें, कागजी कार्रवार्र बेहतर बनाए रखें
योग व्यायाम पर फोकस बढ़ाएंगे, मौसमी सावधानी रखें

आर्थिक स्थिति: वरिष्ठ की सलाह का सम्मान करें. पेशेवर चर्चा को हल्के में न लें. स्पष्टता बनाए रहें.

रिश्ते: निजी विषयों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में पहल से बचें. संबंधों में असहज न हों. करीबी की सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 18 August 2026: सबका साथ बनाए रखेंगे, दोस्तों का समर्थन बना रहेगा |
    Kanya Tarot Rashifal 18 August 2026: जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे, स्वयं पर फोकस रहेगा |
    Singh Tarot Rashifal 18 August 2026: खान-पान को बल मिलेगा, शारीरिक दोष दूर होंगे |
    Kark Tarot Rashifal 18 August 2026: कार्य साधने के लिए तत्पर रहें, कागजी कार्रवार्र बेहतर बनाए रखें |
    Mithun Tarot Rashifal 18 August 2026: योग व्यायाम पर फोकस बढ़ाएंगे, मौसमी सावधानी रखें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 18 August 2026: नजरिया सकारात्मक रखें, अनावश्यक स्पर्धा से बचें |
    Mesh Tarot Rashifal 18 August 2026: वादा निभाने का प्रयास बनाए रखेंगे, कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे |
    Career Rashifal 18 August 2026 (करियर राशिफल): कन्या राशि के कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026: सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल... एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, पांच जिलों में नए डीएम तैनात
    Advertisement