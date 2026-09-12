Dhanu Tarot Rashifal 12 September 2026: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, दोष दूर होंगे

धनु

द एम्परर

आज का दिन आप के लिए अपनों के हितों को बनाए रखने और न्यायपूर्ण व्यवहार से सबको प्रभावित करने वाला है. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. सभी मामलों में प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. कारोबारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे. सबसे सामंजस्य से आगे बढाए रखेंगे. सबका साथ और सहकार बना रहेगा. लक्ष्य पूरे होंगे.

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अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी लाएंगे. जरूरी कार्य समय पर पूरे करेंगे. सक्रियता से कार्य साधेंगे. निजी विषयों को गति देंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. खानपान की समझ बढ़ेगी. विविध विषयों में संवार बनाए रहेंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक बना रहेगा. रुटीन रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. दोष दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय लाभ बल पाएगा. पद प्रतिष्ठा बेहतर बनाए रहेंगे. प्रबंध में बेहतर रहेंगे.

रिश्ते: घर में शुभता बनी रहेगी. सबसे आदर स्नेह बनाए रखेंगे. सुख का वातावरण बढ़ेगा.

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