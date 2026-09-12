scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 12 September 2026: अवरोध कम होंगे, सकारात्मक नजरिया रहेगा

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 12 September 2026: अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. परिचतों का विश्वास जीतेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. परिवार की खुशियों को बढ़ाएंगे. 

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  
नाइट आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए जिम्मेदारी लेने और उमंग उत्साह से कार्य करने में सहयोगी है. कारोबारी चुनौतियों का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे. पद प्रभाव के बल पर अपनी जगह बनाएंगे. कार्य साधने में सफल रहेंगे. अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. परिचतों का विश्वास जीतेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. परिवार की खुशियों को बढ़ाएंगे. 


कारोबारी स्थिति नियंत्रण में रहेगी. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का पूरा करेंगे. योग्यता प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. मेहमानों का आना बना रहेगा. जरूरी कार्याें को सूची में रखेंगे. लक्ष्यगत प्रयास समय पर पूरे होंगे. विभिन्न मामलों पर गति बनी रहेगी. समकक्षों से तालमेल बढ़ेगा. वित्तीय मामले बढ़त पर रहेंगे. विभिन्न परिणाम संवरेंगे. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सेहत संबंधी अवरोध कम होंगे. सकारात्मक नजरिया रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

फोकस बढ़ाएं, खानपान में सजग रहें
वित्तीय स्तर अच्छा रहेगा, साहस दिखाएंगे
लोभ व दिखावे से बचेंगे, बचत बढ़ी रहेगी
लाभ बेहतर रहेगा, सक्रियता बनाए रखेगे
परिचतों की मदद मिलेगी, सतर्कता बनाए रखेंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक तेजी रहेगी. कारोबारी संभावनाओं को बल मिलेगा. प्रबंध बढ़ाएंगे.

रिश्ते: घरवालों का समर्थन प्राप्त होगा. परिचितों का साथ मिलेगा. संबंधियों का सहयोग रहेगा. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tula Tarot Rashifal 12 September 2026: फोकस बढ़ाएं, खानपान में सजग रहें |
    Kanya Tarot Rashifal 12 September 2026: वित्तीय स्तर अच्छा रहेगा, साहस दिखाएंगे |
    Singh Tarot Rashifal 12 September 2026: लोभ व दिखावे से बचेंगे, बचत बढ़ी रहेगी |
    Kark Tarot Rashifal 12 September 2026: लाभ बेहतर रहेगा, सक्रियता बनाए रखेगे |
    Mithun Tarot Rashifal 12 September 2026: परिचतों की मदद मिलेगी, सतर्कता बनाए रखेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 12 September 2026: लाभ प्रतिशत संवरेगा, लक्ष्य साधेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 12 September 2026: निरंतरता लाएं, अधिकारी से बनाकर चलें |
    Career Rashifal 12 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों की पेशेवरता बढ़ेगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 12 September 2026: कुंभ राशि वाले मतभेद में ना पड़े, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 12 सितंबर 2026: सिंह राशि वाले बैंकिग कार्यों पर करेंगे फोकस, जानें सभी राशियों का हाल
    Advertisement