आज 30 जनवरी 2026 मीन राशिफल: भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी, सामंजस्य से काम लें

मीन - पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. सभी से तालमेल बेहतर बना रहेगा. बहस विवाद मे न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं. संकीर्णता को त्यागें.

धन संपत्ति-- आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदेंगे. लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में अधिक अपेक्षा रखने से रिश्ते प्रभावित रह सकते हैं. आवेश की अधिकता बनी रह सकती है. सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लें.



स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. करीबियों पर ध्यान देंगे. निजी कार्योंं में रुचि रखेंगे. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : लेमन

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. त्याग बढ़ाएं.

