आज 12 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे, संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 12 October 2025, Pisces Horoscope Today: पैतृक कार्योंं में उत्साह बढ़ेगा. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. 

मीन - घर में सुखद वातावरण रहेगा. प्रबंधन के प्रयासों में धैर्य बढ़ाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप न करें. अहंकार में न आएं. सूझबूझ सजगता से काम लें. पारिवारिक मामलों में जिद न करें. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. अपनों से करीबियां बढ़ाएं. घरेलु मामलों में विवेक विनम्रता दिखाएं. पैतृक कार्योंं में उत्साह बढ़ेगा. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. 

नौकरी व्यवसाय - अधिकारियों से संबंध बेहतर रहेंगे. बड़ों मिलकर आगे बढ़ेंगे. करियर संबंधी विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर बना रहेगा. 

धन संपत्ति- सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. सीख सलाह का सम्मान करेंगे. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पद प्रतिष्ठा में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. 

प्रेम मैत्री- पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. स्वजनों से जुड़ने की भावना बनी रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. 

स्वास्थ्य मनोबल- संकीर्णता का त्याग करें. आदर की भावना रखें. रहनसहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव से दूर रहें. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं. 

शुभ अंक : 1 और 3
शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सामंजस्यता बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
