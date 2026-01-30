scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 30 January 2026: मूलांक 9 वाले कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 30 January 2026: अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.  संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.  पेशेवर विषय अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे.  नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे.  साथियों की सुनेंगे.  कामकाज में फोकस रखेंगे.  

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9- 30 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है.  आज का दिन अंक 9 के लिए हितकर है.  निजी मामलों में सुख सौख्य बना रहेगा.  अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.  संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.  पेशेवर विषय अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे.  नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे.  साथियों की सुनेंगे.  कामकाज में फोकस रखेंगे.  लंबित कार्य बनेंगे.  लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.  नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.  हर्ष आनंद रहेगा.  मंगल के अंक 9 के व्यक्ति बड़ों की बात को पूरा करने में हरसंभव प्रयास बनाए रखते हैं.  बाहुबली होते हैं.  मनोबल ऊंचा रखते हैं.  निडर साहसी होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है.  धैर्य दिखाएं.  सकारात्मक रहें. 

मनी मुद्रा- कामकाज में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  पेशेवर प्रयासों में गति रहेगी.  लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.  विविध गतिविधि बल पाएंगी.  प्रबंधकीय कार्यों में सुधार आएगा.  फोकस बढ़़ाएंगे.  आर्थिक प्रकरण नियंत्रण में रहेंगे.  रुटीन प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे.  समझौते सकारात्मक रहेंगे.  साहस पराक्रम बढ़ाएं. 

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में हर्ष उत्साह रहेगा.  रिश्तों में सक्रियता रखेंगे.  करीबियों का समर्थन रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.  सहजता से काम लेंगे.  अपनों के साथ पाएंगे.  स्मरणीय पल बिताएंगे.  प्रियजनों संग सुख साझा करेंगे.  जरूरी बात आगे बढ़ा पाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती
मूलांक 7 वाले आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे
मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा
मूलांक 5 वाले साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे
मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था में भरोसा रहेगा.  विविध गतिविधियों में रुचि लेंगे.  सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर ऊंचा होगा.  खानपान आकर्षक रहेगा.  स्वास्थ्य संवारेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- कमतर से दूरी बनाए रहें.  बड़बोलेपन से बचें.  मितभाषी रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement