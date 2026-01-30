Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 30 January 2026: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 8- 30 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन कामकाज के बेहतर बनाए रखेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देगे. जानकारों की सुनेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुसार रहेगा. आस्था विश्वास बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सादगी में विश्वास बनाए रखते हैं. इनके रहन सहन से इनकी समर्थता का अंदाजा लगाना कठिन होता है. वृहद नजरिया बनाए रखते हैं. आज इन्हें मेलजोल और समभाव बढ़ाना है. नवीन मामलो में उत्साह रखेंगे. धर्मपूर्वक आगे बढ़ेंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करें.
मनी मुद्रा- कामकाज में उत्साह बना रहेगा. जिम्मेदारों का समर्थन मिलेगा. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि होगी. पेशेवर सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सजगता बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धीरज से काम लेंगे. सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा.
पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में पहल बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह संतुलन रखेंगे. भावुकता पर अंकुश रहेगा. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. शुभकार्यों की रूपरेखा बनाएंगे. भ्रमण के मौके बन सकते हैं.
हेल्थ एंड लिविंग- निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रतिक्रिया में धैर्य दिखाएंगे. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संवेदनशीलता और मनोबल बढ़ेंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9
फेवरेट कलर- आसमानी
एलर्ट्स- सहजता से आगे बढ़ते रहें. नकारात्मकता से दूरी बढ़ाएं. बहस न करें.