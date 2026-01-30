Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 30 January 2026: मूलांक 4 वालों के मेलजोल के अवसर बनेंगे, अपनों की देखभाल रखेंगे

नंबर 4- 30 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन कामकाज को बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सहकारिता सामाजिकता बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूझबूझ बेहतर राह खोज लेने में समर्थ होते हैं. अवसर पर सबसे प्रभावी प्रदर्शन करते हैं. आज इन्हें लाभ बढ़ाने पर जोर देना है. काम पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रदर्शन में सुधार आएगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. चर्चा संवाद में असरदार रहेंगे. संकोच कम होगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक बने रहेंगे. समकक्षों और वरिष्ठों से संबंध संवरेंगे. पेशेवर कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. तेजी लाएंगे. अधिकारियों का साथ रहेगा. पहल करने की सोच रहेगी. बड़प्पन अपनाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. आर्थिक हितों में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से सहज प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में संकोच रह सकता है. परिजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. निजी वार्ताओं में सूझबूझ रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएं. प्रेम संबंधों को बखूबी निभाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा मुलाकात पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा. भ्रमण पर जाएंगे. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- लाइट ब्राउन

एलर्ट्स- व्यवस्थागत नियमों को अनदेखा न करें. दबाव में समझौता न करें.

---- समाप्त ----