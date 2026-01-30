scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 30 January 2026: मूलांक 2 वाले लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे, वाणी में मिठास रहेगी

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 30 January 2026: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.  करियर कारोबार में लाभ बना रहेगा.  नीति नियम से काम लेंगे.  पेशेवरता बढ़ाएंगे.  कारोबार में फोकस रखेंगे.  जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

नंबर 2- 30 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है.  अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठता को बढ़ाने में मददगार है.  कार्यव्यवस्था पर ध्यान देंगे.  सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे.  कामकाजी प्रयासों को प्रभावी बनाए रखेंगे.  सजगता व निरंतरता बढ़ाएंगे.  अनुशासन अनुपालन रखेंगे.  सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक प्रयास बल पाएंगे.  चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों की खुशी को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं.  सबसे सहज दोस्ती व स्नेह बनाए रखते हैं.  आज इन्हें बड़ा सोचना है.  मित्र सहयोग बनाए रखेंगे.  सक्रियता और संपर्क बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना है.  भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.  सामंजस्यता और समभाव रखेंगे. 

मनी मुद्रा- पेशेवरजन सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे.  आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.  करियर कारोबार में लाभ बना रहेगा.  नीति नियम से काम लेंगे.  पेशेवरता बढ़ाएंगे.  कारोबार में फोकस रखेंगे.  जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे.  व्यवस्था पर जोर रखेंगे.  सूझबूझ से काम लेंगे.  सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. 

पर्सनल लाइफ- मन के मामले संवार पाएंगे.  रिश्ते बेहतर रहेंगे.  प्रेम संबंध संवार पर रहेंगे.  भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.  धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे.  स्वजनों का ख्याल रखेंगे.  स्नेह विश्वास पर जोर देंगे.  सीख सलाह बनाए रखेंगे.  चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 1 वाले कार्य व्यापार में प्रलोभन बचेंगे, नियमों पर बल रहेगा
arijit singh
अरिजीत सिंह का मूलांक 7... अपने फैसलों से दुनिया को चौंका देते हैं ये लोग, क्यों?
जीवन में सुख सौख्य रहेगा, परस्पर विश्वास की भावना बढ़ेगी
लाभ प्रतिशत संवरेगा, भूमि-भवन के कार्य बनेंगे
सहकर्मियों का विश्वास रहेगा, महत्वपूर्ण विषयों में समय देंगे

हेल्थ एंड लिविंग- समझौतों में रुचि बनाए रखेंगे.  भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे.  व्यवस्था मजबूत बनाएंगे.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  व्यक्तिगत प्रयास तेज होंगे.  मनोबल उत्साह बल पाएंगे. 

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- जेखिम न लें.  अतार्किक गतिविधियों से दूर रहें.  सगजता बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement