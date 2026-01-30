Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 30 January 2026: मूलांक 1 वाले कार्य व्यापार में प्रलोभन बचेंगे, नियमों पर बल रहेगा

नंबर 1- 30 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन बेहतर स्थिति और संतुलन का सूचक है. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं में निरंतरता रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था का पालन रखें. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति धैर्यवान और शालीन होते हैं. औरों से विनम्रता बनाए रखते हैं. अनुशासित होते हैं. इन्हें आज तेजी दिखाना है. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे. लाभ बने रहेंगे. संबंधों में आदरभाव रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी गतिविधियां पक्ष में रहेंंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. पेशेवर तेजी बनाए रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. संतुलित व्यवहार रखेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के मामलें में सहजता से आगे बढ़ेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां साझा करेंगे. निजी भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हांगी.

हेल्थ एंड लिविंग- समता और सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- व्हाइट

एलर्ट्स- जिद से बचें. वार्तालाप में सावधान रहें. वादविवाद न बढ़ाएं.

