Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 29 January 2026: अनोखा करने के भाव से बचें, अवसरों को भुनाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखकारक है. पेशेवर मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी.योजनागत प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विविध मामलों में आज्ञा अनुपालन बनाए रखेंगे. कामकाज में अनुशासन अपनाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी से मधुर संबंध रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. आस्था विश्वास को बल मिलेगा. लंबित मामलों में धैर्य दिखाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति नियम पालन में सहज होते हैं. लोग इनको फॉलो करना पसंद करते हैं. अनुशासित होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पूरे करने की कोशिश बढ़ाना है. योजनाओं पर बल देना है. परिजन सहयोगी होंगे. सामंजस्यता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में बड़ों का सहयोग रहेगा. नियमित गति बनाए रखें. सूझबूझ और सामंजस्य बढ़ाएं. आर्थिक प्रयास सहज रहेगा. रुटीन पर जोर देंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनोखा करने के भाव से बचें. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता और प्रभाव रहेगा. आर्थिक मामले नियंत्रित होंगे. अतिउत्साह न दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- मन के मामले आनंदकर रहेंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव रखें. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहें. स्वजनों का विश्वास बनाए रखेंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का आदर करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा. नम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- गति नियंत्रित रहेगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे. संतुलन और समन्वय से आगे बढ़ते रहें. संकोच रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों में न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. प्रबंधन पर जोर दें.

