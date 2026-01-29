Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 29 January 2026: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के वित्तीय मामले सधेंगे, शुभ रहेगा आज का दिन

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितप्रद है. करियर कारोबार में अपेक्षित स्थ्ति रहेगी. घर परिवार में उपलब्धियां बढ़ेंगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. लाभ और संवार बना रहेगा. सकारात्मक परिस्थितियां से उत्साहित रहेंगे. विविध निर्णय पक्ष में बनेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा को बल मिलेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति दिल के साफ होते हैं. अन्य के प्रति सरल व्यवहार रखते हैं. आज इन्हें कार्यगति पर जोर बनाए रखना है. आकर्षण अनुभव करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. कामकाज में सहजता शुभता रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण पेशेवर कार्य सहज गति बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. पेशेवरों से सामंजस्य रहेगा. परिणाम अनुकूल रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. पेशेवर कोशिशें बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन संवरेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की बात ध्यान से सुनेंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुख साझा करेंगे. सुख सौख्य बढ़ाएंगे. सबके हितों का ध्यान रखेंगे. भेंटवार्ता बनी रहेगी. सुखद पल बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. साक्षात्कार में उत्साह रखेंगे. शारीरिक दोष हटेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 8 9

फेवरेट कलर्स- भगवा

एलर्ट्स- भावुकता व अफवाह में न आएं. आलस्य से बचें. बड़बोली से दूर रहें.

