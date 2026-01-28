Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

नंबर 9- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए वांछित फल बनाए रखेगा. उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. अपनों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. साझा कार्यों से जुड़े जन अच्छा करेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धियां की प्राप्ति संभव है. लाभप्रतिशत अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सहयोग बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक सबल होते हैं. मेहनत परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं. आज इन्हें दबाव की स्थिति में नहीं आना है. लेनदेन में सावधानी बढ़ाए रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखें. सभी प्रभावित होंगे. सुविधा संसाधनों में वृ्द्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहें.

मनी मुद्रा- योग्यता से जगह बनाए रखेंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य व्यापार में सफलता पाएगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. वाणिज्यिक विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढें़गे.

पर्सनल लाइफ- अपनों का आदर सम्मान रखेंगे. मन के संबंधों को साधेंगे. रिश्ते निभाने का प्रयास रहेगा. मन की बात सहजता से कह पाएंगे. संतान से शुभ सूचना संभव है. प्रियजनों की सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. विभिन्न मामलों में परिजन सहयोगी होंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी में नहीं आएं. नजरिया वृहद बनाए रखें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- अखरोट समान

एलर्ट्स- आवश्यक जांच बनाए रखें. व्यर्थ दखल न दें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----