Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 6 वालों का कामकाज पर फोकस रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन औसत फलकारक है. कार्य व्यापार में संतुलन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी व सूझबूझ से कार्य करेंगे. व्यवस्था में सुधार होगा. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. पेशेवर संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. निरंतरता और सहजता रखेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन से संबंध संवरेंगे. लाभ की संभावना बढ़ेगी. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति की सोच औरों से अलग और नए ढंग की होती है. इनके जीने के अंदाज से सभी प्रभावित होते हैं. आज इन्हे व्यक्तिगत प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम और सहकारिता से काम लेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कामकाज से जुड़े श्रेष्ठ जनों के साथ वक्त बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामले संवरेंगे. भेंट संवाद पर ध्यान देंगे. लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे. उच्च अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. अनुशासन पर जोर रखे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा संवाद में विनम्र रहें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. प्रियजन संग जरूरी चर्चा में धैर्य रखें. मित्र सहयोगी रहेंगे. प्रियजनों की खुशियां बढ़ाएंगे. मेलजोल का प्रयास रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग-योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. खानपान में सहजता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर कलर

एलर्ट्स- बहस से बचें. दिखावा न करें. व्यर्थ खर्च से बचें

---- समाप्त ----