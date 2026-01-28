scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 28 January 2026: पारिवारिक विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.  रिश्तों को संवारेंगे.  अतिथि का सत्कार बनाए रखेंगे.  अवसर के अनुरूप प्रतिक्रिया रहेगी.  संबंधों को बल मिलेगा.  पेशेवर मामलों में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है.  आज का दिन अंक 4 के लिए आनंदकारक है.  घर में हर्ष आनंद का माहौल रहेगा.  पारिवारिक विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.  रिश्तों को संवारेंगे.  अतिथि का सत्कार बनाए रखेंगे.  अवसर के अनुरूप प्रतिक्रिया रहेगी.  संबंधों को बल मिलेगा.  पेशेवर मामलों में अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.  समन्वय सामंजस्य रखेंगे.  आर्थिक गतिविधियोंं में धैर्य दिखाएंगे.  राहु के अंक 4 के व्यक्ति की तार्किक क्षमता व तथ्यात्मक समझ अच्छी होती है.  दिमामी कार्यों में बेहतर होते हैं.  आज इन्हें कला कौशल पर जोर बनाए रखना है.  कामकाज बेहतर रखेंगे.  रुटीन संवारेंगे.  जोखिम से बचेंगे.  संवेदनशीलता बनी रहेगी. 

मनी मुद्रा- नीति नियमों पर ध्यान देंगे.  पेशेवर मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे.  सबको जोड़ने का प्रयास रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी.  कार्यगति संतुलित बनी रहेगी.  अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे.  काम समय से पूरा करने की कोशिश रखेंगे.  जल्दबाजी न दिखाएं.  सूझबूझ से निर्णय लेंगे. 

पर्सनल लाइफ- जरूरी बात स्पष्टता से कहेंगे.  रिश्तों में भरोसा बढ़ाए रखें.  बड़ों की आज्ञा मानें.  अनुशासन बनाए रखें.  जल्दबाजी न करें.  संबंधां में मधुरता बनी रहेगी.  परिवार के लोग सहयोगी होंगे.  मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं.  उत्साह रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे
मूलांक 2 वाले इच्छित परिणाम पाएंगे, करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे
मूलांक 1 वाले स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा
कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे, उल्लेखनीय कार्यों को गति देंगे
सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे, कामकाजी विषय साधेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहारिक प्रदर्शन अच्छा रहेगा.  साख प्रभाव में वृद्धि होगी.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.  असहजताएं दूर हांगी.  मनोबल बना रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स-  मेलजोल बढ़ाएं.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.  नम्र रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement