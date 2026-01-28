Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

नंबर 3- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 3 के लिए भाग्यवृद्धि को बनाए रखने में सहयोगी है. सुख सौख्य से परिवार में समय बिताएंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे. अनुभवियों से बनाकर चलें. मित्रवर्ग मददगार रहेगा. संपर्क संवाद संवारेंगे. रहन सहन पर जोर रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति न्यायप्रिय और समता में विश्वास रखने वाले होते हैं. भेदभाव और संकीर्णता से दूरी रखते हैं. आज इन्हें विभिन्न अवसरों पर ध्यान देना है. समझ विवेक से आगे बढ़ेंगे. कौशल को संवरेंगा. आत्म्विश्वास से काम लेंगे. परिवार के बड़ों से तालमेल रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे. विभिन्न कार्यों में धैर्य से बढ़ेंगे.
मनी मुद्रा- धनधान्य पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवरजन तेजी बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. कामकाज में गति आएगी. विभिन्न मामलों को बल मिलेगा. करियर व्यापार में प्रभाव बना रहेगा. जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
पर्सनल लाइफ- घर में सुख का वातावरण रहेगा. रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा. संवाद में बेहतर रहेंगे. सभी को जोडे़ रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. परिचितों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9
फेवरेट कलर्स- लेमन कलर
एलर्ट्स- सामंजस्य बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं. अविश्वास में न आएं.