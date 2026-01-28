Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 2 वाले इच्छित परिणाम पाएंगे, करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे

नंबर 2- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को पूरा करने में सहयोगी है. करियर कारोबार में गति आएगी. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे. कामकाज में स्प्ष्टता रखेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन बना रहेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सज्जन और अन्य के लिए अच्छा सोचने वाले हेते हैं. प्रेम आस्था और बड़प्पन बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्कां का लाभ उठाना है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अहंकार से बचें. हर्ष आनंद बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में निरंतरता रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. व्यापार शुभकर रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. पेशेवरों की सलाह पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. विभिन्न विषयों को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजन की इच्छा का सम्मान करेंगे. सुख और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. अन्य की भावना का आदर करेंगे. सजगता सहजता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्ययोजनाएं गति लेंगी. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. रुटीन पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व अतिभावुकता से बचें. वचन पालन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----