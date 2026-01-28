scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 1 वाले स्वजनों परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 28 January 2026: संपर्क संवाद मजबूत रहेगा.  कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.  पारिवारिक एवं पेशेवर कार्यों में शुभता बनी रहेगी.  अपनों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  कार्यगति बेहतर बनी रहेगी.  धैर्य से काम लेंगे.  सं

नंबर 1

28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है.  अंक 1 के लिए आज का दिन शुभता और प्रभाव को बनाए रखने वाला है.  संपर्क संवाद मजबूत रहेगा.  कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.  पारिवारिक एवं पेशेवर कार्यों में शुभता बनी रहेगी.  अपनों के साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  कार्यगति बेहतर बनी रहेगी.  धैर्य से काम लेंगे.  संबंधों को संवारेंगे.  नीति नियम रखेंगे.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति लोगों के जीवन मे श्रेष्ठता बढ़ाने में सबसे आगे होते हैं.  ऊंची सोच और अध्यित्मिक चिंतन का भाव रखते हैं.  आज इन्हें तेजी से काम लेना है.  सक्रियता बनाए रखना है.  आनंद का वातावरण रहेगा.  मित्रगण मददगार बने रहेंगे.  रिश्ते संवार पाएंगे.  स्वार्थ का त्याग करें.  

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा.  पेशेवरजन नियमितता और निरंतरता बनाए रखेंगे.  उधार लेनदेन से बचेंगे.  बहकावे में नहीं आएंगे.  करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा.  प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे.  सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा.  उद्योग व्यापार में प्रदर्शन बेहतर होगा.  तार्किक जोखिम उठाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजन की भावना का सम्मान करेंगे.  महत्वपूर्ण बात अपनों से कह सकेंगे.  परिजनों संग सुख संवाद रखेंगे.  प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ेगी.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  वातावरण अनुकूल रहेगा.  करीबियों का सहयोग मिलेगा.  खुशियों में शामिल होंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- रहन-सहन संवारेंगे.  व्यक्तित्व पर फोकस रखेंगे.  व्यक्तिगत मामले संवरेंगे.  व्यवस्था में मजबूत रहेगी.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा. 

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9  

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं.  दिखावा छोड़ें.  बड़बोलेपन से बचें. 

---- समाप्त ----
