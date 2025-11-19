Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 19 November 2025: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 19 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभकर है. जिम्मेदारों के सहयोग से बड़ा करने की सोच रहेगी. आत्मविश्वास से राह बनाएंगे. लाभ लक्ष्य के अवसर बढेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. रहन सहन पर जोर देंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश बनी रहेगी. कार्य व्यापार में औसत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. अंक 8 के व्यक्ति कम बोलने वाले और सहज गति से कार्य करने वाले होते हैं. स्वभाव में संकोच बनाए रखते हैं. आज इन्हें निजी विषयों पर ध्यान देना है. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. कलात्मकता को बल मिलेगा. कौशल को संवारेंगे. आत्म्विश्वास से काम लेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उत्साह बना रहेगा. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखेंगे. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. कामकाज में निरंतरता रहेगी. समकक्षों पर भरोसा रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साहस पराक्रम संवार पर रहेंगे. भेटवार्ता में जल्दबाजी न दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के मामले सहज बनेंगे. भाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा. निजी बातों पर गंभीर रहेंगे. रिश्तों को जोडे़ रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परिचितों के विश्वास पर खरे उतरेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व पर जोर होगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- समुद्री

एलर्ट्स- सबकी बात ध्यान से सुनें. मेलजोल बढ़ाएं. पेशेवरों की सुनें.

---- समाप्त ----