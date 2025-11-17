Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 17 November 2025: नौकरीपेशा लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फोकस बढ़ाएं

नंबर 3
17 नवंबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.आज का दिन अंक 3 के लिए मंगलकारी स्थिति को बनाए रखेगा.सबके सहयोग से सफलता पाएंगे.लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी.सफलता प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे.लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी.उत्साहित बने रहेंगे.सहज जोखिम उठाएंगे.अनुभव और ज्ञान से करियर व्यापार में तेजी बनाए रहेंगे.लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी.कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रखेंगे.गूरु के अंक 3 के व्यक्ति परिस्थिति पर पर सूझबूझ से नियंत्रण बनाए रखते हैं.आज इन्हें पद प्रतिष्ठा पर फोकस बढ़ाना है.व्यवस्था संवार में रुचि लेंगे.परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे.आदर्श भावना को बल मिलेगा.प्रयास संवारेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में इच्छित लाभ के संकेत हैं.आर्थिक् सफलता उत्साहित रखेगी.विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.सभी का साथ रहेगा.सामंजस्यता रखेंगे.पेशेवरता से सबको प्रभावित करेंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.वातावरण में अनुकूलन रहेगा.नौकरीपेशा अपेक्षित परिणाम पाएंगे.
पर्सनल लाइफ- निजी चर्चा में प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे.अनुभव का लाभ उठाएंगे.रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे.स्नेह आदरभाव से बात बनेगी.प्रियजनों की सुनेंगे.स्वजनों का आदर रखेंगे.करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे.प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे.मित्रों से भेंट होगी.सूचनाओं पर ध्यान देंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक मजबूत रहेंगे.निजी विषयों पर ध्यान देंगे.भरोसा जीतेंगे.जीवनस्तर संवरेगा.खानपान उम्दा रहेगा.भौतिकता पर जोर रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9
फेवरेट कलर- ऑरेंज
एलर्ट्स- तैयारी व प्रयास संवारें.चर्चा में सजग रहें.बड़प्पन रखें.