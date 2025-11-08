Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 November 2025: मूलांक 4 वालों की विभिन्न मोर्चों में शुभता बनी रहेगी, परस्पर मदद का भाव रखेंगे

नंबर 4- 8 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए श्रेष्ठ फलकारी है. लाभकारी गतिविधयों को बढ़ावा लिगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों और वरिष्ठों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी आएगी. आत्मविश्वास बना रहेगा. परिवार के लोग मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अवसर भुनाने में तेज होते हैं. वर्तमान घटनाओं पर नजर रखते है. आज इन्हें विविध कार्यों को आगे बढ़ाना है. घर में सुख में वृ्द्धि रहेगी. मनोबल व उत्साह रखेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ लेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे. संतुलन व सामंजस्य बना रहेगा.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यवसाय में लक्ष्य साधेंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सभी को प्रभाव में लेने की कोशिश होगी. व्यवस्था को पूर्ववत् बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चों में शुभता बनी रहेगी. लाभ प्रभाव साधारण रहेंगे. नीति नियमों का अनुसरण रखेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. अनुभव और कौशल पर भरोसा बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. करीबियों के साथ समर्थन बना रहेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. सुख सौख्य बना रहेगा. संवेदनशील संवाद में सहज रहेंगे. अहंकार से बचेंगे. प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. परस्पर मदद का भाव रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. निजी जीवन में आनंद रहेगा. परिवार के लिए समर्पित रहेंगे. स्वास्थ का ध्यान रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. स्पष्टता से काम लें. स्वार्थ को त्यागें.

