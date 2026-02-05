Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 5 February 2026: आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे, संपर्क संवाद बेहतर रहेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

और पढ़ें

नंबर 9- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सकारात्मकता बढ़ाने वाला है. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. सहज प्रयासों से शुभता बढ़ाएंगे. जोखिमूपर्ण कार्यों से बचेंगे. सूझबूझ से करियर व्यापार संवारेंगे. लक्ष्यगत मामले सुधार पाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहज संकोच कम होगा. प्रियजनों से तालमेल रखेंगे. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साहसी होते हैं. सुरक्षा और वीरतापूर्ण कार्या में रुचि अधिक रखते हैं. टीम नेतृत्व में बेहतर होते हैं. आज इन्हें कामकाज में सहजता बनाए रखना है. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएं. विनम्रता पर बल दें. सहज संकोच बना रहेगा. प्रियजनों से तालमेल रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में उत्साह रहेगा. धैर्यपूर्वक कार्यगति बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. करियर कारोबार में बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सहकर्मियों की अनदेखी से बचें. चर्चा में समानता का भाव रखें. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम में सरलता रखेंगे. मित्रों से तालमेल बनेगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. परिजनों से करीबी बढ़ाएंगे. संबंधों में सामंजस्यता रहेगी. आपसी सहयोग रखेंगे. संबंधी उत्साहित रहेंगे. समकक्षों का समर्थन मिलेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में फोकस बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. अवसर भुनाएंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आगमन संभव है. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- केसरिया

एलर्ट्स- बहस से बचें. धैर्य धर्म रखें. स्तरहीन विचारों से बचें.

---- समाप्त ----