Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 February 2026: व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी, मित्रगण सहयोगी रहेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. लक्ष्यगत प्रयास बेहतर बनेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक चहुंओर सफलता बनी रहेगी. अपनों की खुशियां बढ़ाएंगे. निजी मामलां में रुचि रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति चर्चा संवाद में धैर्य बनाए रखते है. अनावश्यक बातचीत से बचते हैं. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. आज इन्हें सहकारिता बढ़ाना है. मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. संरक्षण का भाव रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता रखेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. अनुकूलन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष मधुर बना रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. अपनों से संपर्क बढ़े़गा. मन के मामलों में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मेहमानों का सत्कार रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सफलता बढ़ेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. सहकार पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- पीतवर्ण

एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें. बहकावे में न आएं. प्रतिक्रिया में सहज रहें.

