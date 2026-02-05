Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 February 2026: करियर कारोबार में धैर्यवान रहेंगे, आर्थिक विषयों में लाभ संवरेगा

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.
नंबर 7- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए लाभ और प्रभाव को बढ़ाने वाला है. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. साहस पराक्राम दिखाएंगे. निजी मामलों में संवेदनशीलता रखेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. अतिथि आगमन संभव है. सभी क्षेत्रों में गति बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. नई शुरूआत कर सकते हैं. केतु के अंक 7 के व्यक्ति धैर्य से अपना कार्य करते रहते हैं. इन्हें समझ पाना बाहरी व्यक्ति के लिए कठिन होता है. आज इन्हें सहजता सक्रियता पर जोर बनाए रखना है. प्रदर्शन पर जोर देंगे. अनुकूल वातावरण बना रहेगा.
मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षाओं खरे उतरेंगे. विविध मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में धैर्यवान रहेंगे. आर्थिक विषयों में लाभ संवरेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाजी विषय साधेंगे.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता बल पाएगी. चर्चा में उत्साह रहेगा. संबंध संवार पर रहेंगे. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन सहायक होंगे. परिजन सुखद पल बिताएंगे. प्रिय का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति तेज होगी. जीवनस्तर आकर्षक बनेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.
फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9
फेवरेट कलर- लहसुनिया
एलर्ट्स- जोखिम न लें. दिनचर्या सहज रखें. जिद में न आएं.