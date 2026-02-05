Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 February 2026: रिश्तों की अनदेखी से बचेंगे, भावनात्मक संबंध संवरेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

और पढ़ें

नंबर 6- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकारी है. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कामकाज में श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेंगे. पेशेवरजन अवसरां को मौके भुनाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. उच्च मनोबल से लक्ष्य साधेंगे. अनुबंधों में निरंतरता रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी से बचेंगे. धर्मपालन बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों में रचनात्मकता और प्रयोगधर्मिता अधिक होती है. अपनी क्षमताआतें से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस बढ़ाए रखना है. सौदे समझौतों में उत्साह दिखाना है. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रखेंगें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उम्दा स्थिति रहेगी. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आर्थिकी बल पाएगी. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य रखेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. व्यर्थ चर्चा से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. कार्य व्यवस्था बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले साधेंगे. सरलता सहजता से कार्य पूरे होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सुखकर स्थिति रहेगी. संबंध बेहतर रखेंगे. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों की अनदेखी से बचेंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. मनोबल ऊंचा होगा. स्वास्थ्य संवारेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- अतार्किकता से बचें. जोखिम न उठाएं. आत्मविश्वास रखें.

---- समाप्त ----