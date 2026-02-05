Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 February 2026: अवसरों का लाभ लेंगे, सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में संतिलत स्थिति का परिचायक है. करीबियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. पेशेवर मामलों में सजगता बढ़ाएंगे. नए लोगों से तालमेल में स्पष्टता रखेंगे. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. मित्रों का साथ बना रहेगा. विभिन्न विषयों में सहज बने रहें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की प्रतिक्रिया इतनी तेज हेती है कि साधारणजन अचंभित हो जाते हैं. सूझबूझ और साहस से क्षमता से बड़े प्रयासों को बनाए रखते हैं. तार्किक होते हैं. आज इन्हें धैर्य बनाए रखना ळै. सभी से सहज संवाद और समन्वय बढ़ाएंगे. साहस और पराकम बढ़़ाएंगे. विभिन्न कार्यों को साधेंगे. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष अपेक्षित रहेगा. वित्तीय मामलों में लाभ संवरेगा. विभिन्न प्रयासां में सामंजस्यता रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. प्रबंधन बनाए रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. पेशेवरों का समर्थन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों से चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. रिश्तेदारों से भेंट में सहज रहेंगे. सबको जोड़ने का भाव रहेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. मित्र की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति प्रभावी रहेगी. सुख सौख्य साझा करेंगे. धैर्यवान रहेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. करीबी मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ब्राउन

एलर्ट्स- सात्विकता पर बल बढ़ाएं. नकारात्मकता से बचें. संकीर्ण विचारों से दूर रहें.

