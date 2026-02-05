Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 5 February 2026: कारोबार पूर्ववत बना रहेगा, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत फलदायी है. कार्य व्यापार में सहजता बनी रहेगी. कामकाजी मामलों में रुटीन रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में उतावलापन न दिखाएं. चर्चा में स्पष्टता बनाए रहें. पेशेवर धैर्य एवं विश्वास से काम लेंगे. सलाह सक्रियता व सूझबूझ से रास्ते बनेंगे. लोगों की बातों पर शीघ्र भरोसा न करें. बड़ों की आज्ञा मानें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपनी जवाबदेही बनाए रखे हैं. पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें विनय विवेक बनाए रखना है. विभिन्न मामलों में लापरवाही से बचना है. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे. जिद न करें.

मनी मुद्रा- कामकाज में अपेक्षित परिणाम बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. पेशेवरता और कार्यगति पर ध्यान देंगे. कारोबार पूर्ववत बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवी नजरिए से सफलता बनेगी. विविध विषय साधेंगे. मितभाषी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की बात को अनदेखा न करें. मित्रों पर भरोसा बनाए रखें. घर परिवार में असहजता रह सकती है. प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे. रिश्तों में सुनी बातों की अनदेखी करें. निजी विषयों में अतिउत्साह से बचें. संबंध सामान्य रहेंगे. धैर्य व बड़प्पन से काम लेंगे. प्रियजन की खुशी का ख्याल रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएं. परिवार में सामंजस्यता रहेगी. रुटीन संवारें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- भेंटवार्ता पर जोर दें. बहस विवाद बचें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----