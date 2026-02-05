scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 5 February 2026: मित्रगण मददगार होंगें, अपनों पर सहज भरोसा बढ़ेगा

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 5 February 2026: व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. रिश्तों स्पष्टता बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. निजी संबंध संवरेंगे. मन का मामले सुखद रहेंगे.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 2 के लिए श्रेष्ठता को बढ़ाए रखेगा. भाग्य की सबलता से महत्वपूर्ण मामले साधेंगे. कार्यव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा. अधिकारियों में भरोसा बढ़ेगा. साहस पराक्रम के प्रदर्शन अवसर बनेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे. समता व सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अधिक सोच विचार की अपेक्षा पहले चिंतन को अधिक महत्व देते हैं. भावनात्मक विषयों में सहज होते हैं. धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. आज इन्हें संतुलन बढ़ाना है. सहज व्यवहार से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत सुधार पर रहेगा. योजनाओं में उत्साह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जीत पाने का भाव रहेगा. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में नियंत्रित गति से आगे बढ़ें. साथी सहकर्मी सहायक होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएंगे, घरेलु मामले सहज होंगे
योजनाएं गति लेंगी, कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे
जोखिमपूर्ण कार्य से बचेंगे, सहजता सरलता बनाए रखेंगे
स्मार्टनेस बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे
व्यवस्था संवारने पर जोर होगा, विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. निजी प्रसंग सकारात्मक में बने रहेंगे. मित्रगण मददगार होंगें. अपनों पर सहज भरोसा बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. रिश्तों स्पष्टता बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. निजी संबंध संवरेंगे. मन का मामले सुखद रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रचनात्मकता पर बल रहेगा. सहकार सहयोग का भाव रखेंगे. ऊर्जावान और स्वस्थ रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- वाटर ब्लू

एलर्ट्स- धोखे में न आएं. दगाबाजों से सावधान रहें. अनजान से दूरी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement