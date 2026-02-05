scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 February 2026: आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएंगे, घरेलु मामले सहज होंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 5 February 2026: अपनों संग सहजता से रहेंगे. आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु मामले सहज होंगे. परिवार में सहजता शुभता रहेगी. संबंध प्रगाढ़ होंगे. आयोजन से जुड़ेंगे. प्रिय की अनसुनी न करें.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 5 फरवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकर है. घर में हर्ष आनंद से जीवन जिएंगे. कामकाजी प्रयासों में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर सावधानी बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस रहेगा. प्रदर्शन संवारेंगे. वचन निभाने पर जोर होगा. कमतर लोगों व धूर्तां से बचाव रखें. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों से कम प्रभावित होते हैं. वैचारिक उच्चता बनाकर रखते हैं. लक्ष्य पर जोर देने वाले होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. बहस विवाद में न पड़ें. पद प्रतिष्ठा पर बल रखें. घर परिवार का साथ रहेगा. परिजन प्रसन्न बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. वित्तीय लाभ साधारण रहेगा. कामकाजी मामलों में अधिक समय देने का भाव रखें. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. वाणिज्यिक प्रदर्शन अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. साथियों से तालमेल बेहतर बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

योजनाएं गति लेंगी, कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे
जोखिमपूर्ण कार्य से बचेंगे, सहजता सरलता बनाए रखेंगे
स्मार्टनेस बनाए रखेंगे, जिम्मेदारियां निभाने में आगे रहेंगे
व्यवस्था संवारने पर जोर होगा, विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे
सौदो समझौतों में बेहतर रहेंगे, पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. परिवार में सबको साधने में सफल होंगे. भेंटवार्ता पर जोर बनाए रहेंगे. अपनों संग सहजता से रहेंगे. आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु मामले सहज होंगे. परिवार में सहजता शुभता रहेगी. संबंध प्रगाढ़ होंगे. आयोजन से जुड़ेंगे. प्रिय की अनसुनी न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार सहज बना रहेगा. स्वास्थ्य और खानपान सामान्य रहेगा. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. संवेदनशील रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- गोल्ड

एलर्ट्स- नियम और अनुशासन पर बल दें. अफवाह से बचें. तार्किक रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement