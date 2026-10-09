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Tula Tarot Rashifal 9 October 2026: तालमेल बनाकर आगे बढ़ें, प्रलोभन में नहीं आएंगे

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 9 October 2026: बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आपसी सामंजस्य से उचित गति बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्याे में सावधानी बरतेंगे. लेनदेन में सजगता रखेंगे.

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तुला
सिक्स आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए धैर्य और कौशल से वर्तमान कठिनाइयों से सहजता से मुकाबला करने सूचक है. कार्यगति नियमित बनाए रखें. जिम्मेदारियों को स्वीकारने की कोशिश होगी. मेहनत पर भरोसा रखेंगे. बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आपसी सामंजस्य से उचित गति बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्याे में सावधानी बरतेंगे. लेनदेन में सजगता रखेंगे.

अनुभवी लोगों का साथ बनाए रखेंगे. बड़ों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. रणनीति पर अमल बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में गंभीरता बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. नौकरी करने वाले सहज गति बनाए रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान बढ़ाएंगे. वर्तमान के हालातों में उचित बदलाव लाएंगे. प्रबंध पर बल बना रहेगा.

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स्वास्थ्य: सेहत साधारण बनी रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखें. तैयारी पर जोर बना रहेगा.
आर्थिक स्थिति: कामकाज में दबाव बना रह सकता है. लक्ष्य पर फोकस रखें. प्रयास बनाए रखें.
रिश्ते: रिश्ते निभाएंगे. संबंधों को सम्मान देंगे. अपनों का भरोसा रखें. तालमेल बनाकर आगे बढ़ें.

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