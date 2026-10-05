Tula Tarot Rashifal 5 October 2026: सेहत संबंधी मामले सकारात्मक रहेंगे, जांच बढ़ाएंगे

तुला

एस ऑफ कप्स

आप का दिन आप के लिए कारोबार को सहजता से आगे बढ़ाने और उत्साह से कार्य करने में सहयोगी है. सपरिवार सुखकर वक्त बिताएंगे. शुभ सूचनाओं को साझा करेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. जीवनशैली आकर्षक बनाएंगे. कारोबार में सफलता पाएंगे. इच्छित प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. अपनों का भरोसा बना रहेगा.

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लक्ष्य की ओर गति लेंगे. उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. प्रबंध पर जोर बनाए रखेंगे. वर्तमान संवारने पर जोर होगा. संबंधियों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. मित्रों का साथ समर्थ बनाए रखेंगे. साझा कोशिशें पक्ष में बनेंगी. नवीन अनुबंधों पर फोकस बनाए रखें. पहल पराक्रम बनाए रखने का भाव होगा. तेजी से काम लेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक रोग दोष दूर होंगे. सेहत संबंधी मामले सकारात्मक रहेंगे. जांच बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में प्रभावी रहेंगे. साथियों का समर्थन बना रहेगा. विविध कार्य गति लेंगे.

रिश्ते: करीबी सहयोग बढ़ाएंगे. परिचित को ध्यान से सुनेंगे. यादगार समय को साझा करेंगे.

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