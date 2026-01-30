scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 जनवरी 2026 तुला राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, भरोसा बनाए रखेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 30 January 2026, Libra Horoscope Today: सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - भाग्य की राह पर निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अपेक्षा से अच्छा लाभ बना रहेगा. हितवृद्धि से प्रसन्नता बढ़ेगी. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा. सुखदस्थिति के संकेत हैं. सभी सहयोगी बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में जोखिम लेने का भाव रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार आएगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. जरूरी कार्योंं से जुड़ेंगे.


धन संपत्ति-- वित्तीय लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. पेशेवर मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल बना रहेगा. शुभता बढ़त पर रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Tula rashi today's health and financial forecast
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
तुला राशि वाले दिखाएंगे आर्थिक सूझबूझ, भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे
तुला: किसी से उलझने से बचें, उधार पैसा लेकर निवेश ना करें
तुला: हर काम सावधानी से करें, रिश्तों को संभालने का समय है
आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएं

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता बल पाएगी. पारिवारिक संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. उत्साह मनोल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.
शुभ अंक : 5 और 6

Advertisement

शुभ रंग : स्फटिक के समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. वचन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement