आज 28 जनवरी 2026 तुला राशिफल: आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएं

तुला - खानपान में सादगी और सजगता बनाए रखने का समय है. भूलचूक की स्थिति में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. व्यवस्था के उल्लंघन से बचें. विनम्रता से काम लिं. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका सम्मान रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में नीति नियमों पर फोकस बढ़ाएं. पहल करने से बचें. अप्रत्याशित स्थिति बने रहने की आशंका है. तात्कालिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. सूझबूझ से से राह निकालें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में दबाव बना रह सकता है. पेशेवरों से सीख सलाह रखें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. जरूरी वार्ता में सजग रहें. परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा. क्रोध व आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें.

शुभ अंक : 3 5 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओंका दान करें. सतर्कता बनाए रहें.

