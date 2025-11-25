आज 25 नवंबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वालों का भेंटवार्ता व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा, उपलब्धियों को बढ़ाने पर बल रहेगा

तुला - भावनात्मक विषयों में धैर्य व सूझबूझ से काम लें. पैतृक विषयों पर फोकस बनाए रखें. पारिवारिक मामलों में गरिमा गोपनीयता पर जोर होगा. घर से करीबी बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ाने पर बल रहेगा. विभिन्न प्रयास बेहतर बनेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है. बड़ों से संवाद बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत कार्यों के प्रयास तेज होंगे. सबसे तालमेल का भाव रखें. भावावेश में कार्य न करें. संदेशों का आदान प्रदान बना रहेगा. आलस्य में न आएं. विनम्रता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में गति आएगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. भेंटवार्ता व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. संरक्षण के प्रयासों में वृदिृध होगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. विविधे प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में विनम्रता बनाए रखें. अपनों के मन की बात जानने में रुचि रहेगी. सामंजस्य का प्रयास करें. सबका सम्मान बनाए रखें. करीबियों की भावनाओं ध्यान रखें. सीख सलाह बढ़ाएं. चर्चा में प्रभावशाली रहेंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़़ेगी. घर संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सक्रियता और सामंजस्य रखेंगे. खानपान संवरेगा. उत्साह मनोबल बना रहेगा. रुटीन संवारेंगे. निजता बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. भावुकता त्यागें. योग करें.

