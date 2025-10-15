आज 15 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: बुधवार के दिन तुला राशि वाले सभी का पाएंगे समर्थन, लक्ष्य पाने में सफल होंगे

तुला - प्रबंधन के पक्ष को संवारने में सफल रहेंगे. अधिकारी वर्ग से सहयोग बनेगा. पेशेवर मामलो में उछाल लाएंगे. कामकाजी मुलाकात प्रभावपूर्ण रहेगी. प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. पेपरवर्क में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. पैतृक संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में शुभता रखेंगे. आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसर बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- कारोबारी संबंधों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार पर फोकस रखेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. वित्तीय उपलब्धि हासिल करेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. लक्ष्य पाने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों को साथ लेकर चलने की कोशिश होगी. परिजन सहयोगी होंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. आशंकाएं स्वतः दूर होंगी. आपसी विश्वास बल पाएगा. पारिवारिक संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशक्ति संवरेगी. तथ्यों पर जोर बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल ऊर्जा रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे.

शुभ अंक : 5 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. उत्साह रखें.

---- समाप्त ----