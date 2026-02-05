scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल: संयम और समझदारी से दिन साधें, खर्च और रिश्तों पर रखें खास नियंत्रण

Aaj ka Tula Rashifal 5 February 2026, Libra Horoscope Today: कामकाजी स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. करियर व्यापार के मामले साधारण रहेंगे. न्यायिक विषय गति पा सकते हैं. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. ठगी की आशंका है.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - जिम्मेदारों की बातों को अनदेखा करने की चूक से बचें. बड़ों की सीख सलाह बनाए रहें. रिश्तों का आदर सम्मान रखें. आर्थिक खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. निवेश के मामले गति लेंगे. विदेश के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा. बड़प्पन से काम लें. कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लेनदेन पर ध्यान दें. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. करियर व्यापार के मामले साधारण रहेंगे. न्यायिक विषय गति पा सकते हैं. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. ठगी की आशंका है.

धन संपत्ति- आर्थिकी सामान्य रहेगी. बजट से अधिक निवेश न करें. नियमों का पालन रखें. रुटीन बनाए रखें. व्यवस्था पर जोर दें. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार से बचेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

tula rashi dhan ka labh hoga aur swasthya sudhrega
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
धन लाभ का योग बन रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा
स्वास्थ्य संवरेगा, मनोबल बढ़ा रहेगा
Libra zodiac family problems will be resolved
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
libra horoscope
सबका साथ सहयोग पाएंगे, वातावरण अनुकूल रहेगा

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ाएं. भेंटवार्ता में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहेंगे. संकोच बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता से बचें. खानपान स्तरीय रहेगा. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही न करें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 3 5 6 और 8
 शुभ रंग : फिरोजी

Advertisement

आज आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement