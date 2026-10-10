आज 10 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: व्यक्तित्व संवरेगा, मनोबल बढ़ेेगा

वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. परंपरागत कार्यों के प्रबंधन को बल मिलेगा. तेजी से काम निकालेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. निजी संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. जनकल्याण की भावना रहेगी. घर में आनंद के क्षण बनेंगे. उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले बनेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिकी मजबूत रहेगी.

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धन संपत्ति- लेनदेन में तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा. कामकाजी नीतियां बल पाएंगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सकारात्मक नजरिया रखेंगे. सहकार एवं सद्भाव बढ़ाएंगे. घर में खुशियां बनी रहेंगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. उत्साहित रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ेेगा.

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. भव्यता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : बैंगनी

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