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Mithun Tarot Rashifal 9 October 2026: मानसिक मजबूती दिखाएं, निरंतरता और अनुशासन रखें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 9 October 2026: गोपनीयता पर जोर रहेगा. जिम्मेदारों की आज्ञा की अवहेलना से बचें. अपनों से राहत अनुभव करेंगे. अवसर भुनाने में जल्दबाजी न दिखाएं.

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gemini horoscope
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मिथुन
सेवन आफ स्वार्ड्स  

आज का दिन आप के लिए अन्य से अधिक सहयोग की अपेक्षा न रखकर अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखना है. भावनात्मक दबाव में नहीं आएं. करियर व्यापार में सावधानी बढ़ाए रहें. व्यवस्था के प्रति निष्ठा और समर्पण रखें. लापरवाही में कार्य प्रभावित रह सकते हैं. आकस्मिक से स्थिति से बचें. आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.

जिम्मेदारियों से भागने की आदत से बचें. वादा निभाने पर बल दें. स्वास्थ्य संबधी विषयों को नजरअंदाज न करें. विपक्ष को हल्के में न लें. निरंतरता और अनुशासन रखें. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएं. गोपनीयता पर जोर रहेगा. जिम्मेदारों की आज्ञा की अवहेलना से बचें. अपनों से राहत अनुभव करेंगे. अवसर भुनाने में जल्दबाजी न दिखाएं.

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स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन बनाए रखें. दिनचर्या पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी विश्वास से काम लें. जोखिम लेने के भाव से बचें. अतिउत्साह में नहीं आएं.
रिश्ते: व्यर्थ दबाव में आने से बचें. अपनों के लिए कोशिश बनाए रहें. मानसिक मजबूती दिखाएं.

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