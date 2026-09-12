Makar Tarot Rashifal 12 September 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व संवार पाएगा

मकर

द वर्ल्ड

आज का दिन आप के लिए पुरानी बातों से आगे बढ़ने और नवीन अवसरों पर ध्यान देने में सहयोगी है. उूर्जा और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लोगों की नजर में बने रहेंगे. कार्याें को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ समर्थन रहेगा. सुखद यात्राओं पर जाने के अवसर बनेंगे. कला कौशल से उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चा में पहल रखेंगे.

कारोबारी विषयों में गति आएगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यावसायिक मामलों पर फोकस रहेगा. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. वादा निभाने में आगे रहेंगे. तालमेल व संपर्क बढ़ाए रखेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. भेंट मुलाकात पर फोकस रहेगा. नए प्रयासों में सफल होंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. अनुपालन पर जोर देंगे.

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स्वास्थ्य: अनुशासन से आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

आर्थिक स्थिति: कार्यगति आकर्षक बनी रहेगीं लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे.

रिश्ते: करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. निजी मामलों में समय बढ़ाएंगे. घर में अनुकूलन रहेगा

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