scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 9 October 2026: जिम्मेदारी से निर्णय लें, स्वयं पर फोकस रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 9 October 2026: महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. संपत्ति से संबंधित आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
पेज ऑफ वांड्स

आज के दिन आप के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ावा देने वाला है. लोगों का भरोसा बनाए रखेंगे. प्रभावपूर्ण स्थिति का लाभ मिलेगा. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. पद और प्रभाव बनाए रखेंगे. क्षमताओं को बढावा मिलेगा. सबकी नजर बने रहेंगे. साक्षात्कार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंध पर फोकस होगा. संबंधियों में सहयोग रहेगा.

कार्यशैली सकारात्मक रहेगी. आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्यों को बेहतर बनाए रहेंगे. लंबित मामलों में कमी आएगी. अधिकारों के संरक्षण का प्रयास बनाए रहेंगे. स्वजनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. संपत्ति से संबंधित आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वित्तीय मामलों पर फोकस रखेंगे, सेहत रहेगी अच्छी
दबावों से बचाव रखें, अवसरों का लाभ उठाने में जल्दी न करें
औरों से किए वादे पर खरे उतरेंगे, साहसिक निर्णय ले पाएंगे
वाणी व्यवहार बल पाएगा, विरोधी शांत बने रहेंगे
समझौतों में सावधान रहेंगे, कला कौशल को बढ़ाएंगे

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानी बनाए रखेंगे. दिनचर्या संतुलित रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.
आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक पक्ष सबल रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारी से निर्णय लें.
रिश्ते: घरवालों की खुशी बढ़ाएं. स्वयं पर फोकस रखें. मेहमानों का आना बढ़ेगा. स्वयं पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 9 October 2026: जिम्मेदारी से निर्णय लें, स्वयं पर फोकस रखें |
    Dhanu Tarot Rashifal 9 October 2026: व्यर्थ चर्चाओं से बचें, स्पष्टता पर बल देंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 9 October 2026: घर में मिठास बनाए रखेंगे, प्रयासों में सफलता के लिए कोशिश बनाए रखेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 9 October 2026: तालमेल बनाकर आगे बढ़ें, प्रलोभन में नहीं आएंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 9 October 2026: सबके हित की भावना बढ़ेगी, सुख से रहेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 9 October 2026: निजी कार्यों को संवारेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा |
    Kark Tarot Rashifal 9 October 2026: हरंसभव प्रयास बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास से कार्य करेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 9 October 2026: मानसिक मजबूती दिखाएं, निरंतरता और अनुशासन रखें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 9 October 2026: सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा |
    Mesh Tarot Rashifal 9 October 2026: विवेक विनम्रता बनाए रखें, घर वालों के रहेंगे करीब
    Advertisement