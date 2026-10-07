Makar Tarot Rashifal 7 October 2026: दबावों से बचाव रखें, अवसरों का लाभ उठाने में जल्दी न करें

मकर

द डेथ

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आज का दिन आप के लिए पुरानी बातों को भूलने और नए कार्य की कोशिश बढ़ाने पर जोर देने वाला है. कारोबार रमें साधारण स्थिति रहेगी. सावधानी से कार्य करते रहें. स्वयं पर ध्यान दें. दबावों से बचाव रखें. तैयारी और तालमेल बनाए रखें. विभिन्न मोर्चों पर सहयोग भावना रखें. गोपनीयता पर जोर बढ़ाएं. सहज संवाद बढ़ाएं. पहल से बचेंगे.

व्यवस्था के प्रति लापरवाहीपूर्ण नजरिया न रखें. वातावरण की अनुकूलता औसत होगी. अवसरों का लाभ उठाने में जल्दी न करें. लोभ व लालच में आने से समस्याएं बढ़ सकती हैं. अप्रत्याशित एवं असहज घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है. संतुलन व संयम बनाए रहें. भावुकता में फैसले लेने से बचें. व्यक्तिगत संतुलन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: सेहत समझौता न करें. सतर्कता व अनुशासन बढ़ाएं. दिनचर्या पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में कठिनाइयां बनी रह सकती हैं. निरंतरता बनाए रखें. धैर्य बढ़ाएं.

रिश्ते: घर वाले सहयोग देंगे. आसपास सहजता बनी रहेगी. करीबी मदद के लिए तत्पर रहेंगे.

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