आज 4 अक्टूबर 2025 मकर राशिफल: आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे, बड़प्पन की भावना रखेंगे

मकर - कुल परिवार की खुशी में बढ़चढकर शामिल होंगे. अपनों में सभी का भरोसा जीतेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. जनकल्याण की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सुविधाओं पर जोर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन होगा.



नौकरी व्यवसाय- सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के सकारात्मक अवसर बने रहेंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ में बढ़त होगी. रणनीति साझा करेंगे. विविध कार्यों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों के प्रति आदरभाव व प्रेम बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार आकर्षक रहेगा. उत्साहित बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. कनिष्ठ की मदद करें.

