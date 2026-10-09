scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 9 October 2026: विवेक विनम्रता बनाए रखें, घर वालों के रहेंगे करीब

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 9 October 2026: परंपरागत तौर तरीकों को अपनाए रहेंगे. लीगल मामलों में स्थिति सुधारने की कोशिश बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष  
जस्टिस

आज का दिन आप के लिए स्पष्टता से अपनी बात रखने और कार्य व्यापार में ईमानदारी बनाए रखने का संकेतक है. जिम्मेदारों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विविध विषयों में नियमितता बनाए रखेंगे. रुटीन में सहजता बनी रहेगी. परंपरागत तौर तरीकों को अपनाए रहेंगे. लीगल मामलों में स्थिति सुधारने की कोशिश बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में नहीं आएं.

वित्तीय मामलों में पहल करने की कोशिश से बचें. नकारात्मक वार्ता से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह बनाए रखें. निजी कार्यों में साहस रखेंगे. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखें. कामकाज की उलझनों का उचित हल निकालने का प्रयास रखें. अन्य की अपेक्षाएं बढ़ी रहेंगी. विविध विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन रखें.

सम्बंधित ख़बरें

सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा
उचित अवसर बनेंगे, हर्ष आनंद बढ़ा हुआ रहेगा
विश्वास बनाए रखेंगे, सहकार की भावना पर बनी रहेगी
दिल की बात सुनेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे
उपलब्धियों को बढ़ाएंगे, सबसे तालमेल बनाए रहेंगे

स्वास्थ्य: खानपान साधारण बना रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं. अनुशासन से कार्य करें.
आर्थिक स्थिति: पेशेवरों की बात पर ध्यान दें. नियमपालन बढ़ाएं. कारोबारी मामलों में स्पष्ट नजरिया रखें.
रिश्ते: करीबियों पर भरोसा रखें. घर वालों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं. विवेक विनम्रता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishabh Tarot Rashifal 9 October 2026: सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा |
    Mesh Tarot Rashifal 9 October 2026: विवेक विनम्रता बनाए रखें, घर वालों के रहेंगे करीब |
    Career Rashifal 9 October 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    'जमीन पर गिराया, प्रोटेस्ट में लात मारी...', पुलिस के दो जवानों ने सुनाई आपबीती |
    Aaj ka Love Rashifal 9 October 2026: मीन राशि वाले अहंकार से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 9 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों को आर्थिक फायदा मिलेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2026: आज 9 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, खरीदारी के योग बनेंगे |
    आज 9 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें, बचत पर ध्यान दें |
    आज 9 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: कारोबार बढ़ाने की योजना सफल होगी, काम में रुकावट दूर होगी
    Advertisement