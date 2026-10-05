Mesh Tarot Rashifal 5 October 2026: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, वादों व प्रलोभनों में न आएं

मेष

द टावर

आप का दिन आप के लिए तैयारी से कदम आगे लेने और सतर्कता बढ़ाने का संकेतक है. परिस्थिति पर नियंत्रण कठिन होगा. अतिभावनात्मकता एवं बहकावे की स्थिति से बचें. कामकाज में निरंतर गति बनाए रखें. व्यर्थ जानकारियों और आशंकाओं में आने से बचें. आसपास पर गहरी नजर बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करेंगे.

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स्वास्थ्य पर ध्यान बढ़ाएं. अन्य के दबाव में कोई कार्य न करें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास रखें. व्यक्तिगत मामले संतुलित बनाए रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. विभिन्न कार्यों को संवारने में आगे रहें. अनुभव से काम लें. कला कौशल का लाभ उठाएं. सकारात्मक लोगों का साथ समर्थन लाभ बढ़ाएगा. संकेतों पर नजर बनाए रखें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं. सेहत संबंधी असहजताएं बनीं रहेंगी. शारीरिक जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. सजग रहें. वादों व प्रलोभनों में न आएं. विवाद से बचें.

रिश्ते: नकारात्मक विचारों वालों से दूरी रखें. सबसे सामंजस्य बढ़ाएं. बड़ों की सलाह बनाए रखें.

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