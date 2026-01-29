scorecardresearch
 
आज 29 जनवरी 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 29 January 2026, Aries Horoscope Today: शुभ-लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. बचत बढ़ाएंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा.

मेष - घर परिवार में खुशियों को बढ़ाने में सफल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को बल मिलेगा. श्रेष्ठ जनों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. धन संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्य समय पर होंगे. घर में आनंद का वातावरण् बना रहेगा. नए लोगों से वार्ता में सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में तेजी लाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर बना रहेगा. अतिथिगण का आगमन संभव है. अपनों से सुखद भेंट व संवाद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- घर में वरिष्ठों की मदद बनी रहेगी. उचित अवसर प्राप्त होंगे. आपसी सहयोग से करियर व्यवसाय संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाज में विविध प्रयासों से लाभ संवारेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मजबूत रहेगी. शुभ-लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. बचत बढ़ाएंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- सभी के साथ सहज समय बीतेगा. आसपास में शुभ वातावरण रहेगा. मन की बात कहने में निसंकोच रहेंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. आपसी समन्वय व मान सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. शारीरिक मामले संवरेंगें. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. वाणी में मधुर बनाए रखें.

